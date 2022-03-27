Берлин, 28 марта, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Германия намерена сокращать зависимость от энергетических из России, но резкое эмбарго могло бы отрицательно сказаться на рынке труда, заявил 27 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

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«Мы сделаем всё, чтобы быстро стать независимыми от этих поставок», — цитирует ТАСС Шольца.

Канцлер призвал «принимать взвешенное решение» по вопросу эмбарго, отметив, что не только ФРГ зависит от российских ресурсов, но и ряд восточноевропейских стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, шоком для Запада может стать перенаправление в Азию нефтегазового экспорта России.