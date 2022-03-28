Турин, Италия, , 00:31 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» отказалось от идеи подписания 28-летнего атакующего полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалы. Об этом 27 марта сообщило издание El Nacional.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

По информации источника, в подписании Дибалы был заинтересован президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта, однако главный тренер основной команды Хави наложил вето на переход футболиста.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 21-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала принял решение покинуть «Ювентус» после завершения сезона на правах свободного агента, так как контракт аргентина со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня.