Эр-Рияд, 28 марта, 2022, 00:27 — ИА Регнум. 24-летний нидерландский автогонщик «Red Bull» Макс Ферстаппен обошел представителя Монако и «Ferrari» Шарля Леклера и стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии». Нидерландец преодолел дистанцию за 1 час 24 минуты и 19,292 секунды.

Morio Макс Ферстаппен

Вторым с отставанием в 0,549 секунды пришел Шарль Леклер. Третье, четвертое и пятое места соответственно заняли Карлос Сайнс (Испания, «Ferrari», +8,097), Серхио Перес (Мексика «Red Bull», +10,800) и Джорджо Рассел (Великобритания, «Mercedes», +32,732).

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмлтон, представляющий «Mercedes», завершил гонку десятым.

После двух этапов сезона 2022/23 личный зачет возглавляет Леклер, на счету которого 45 очков. Вторым идет Карлос Сайнс (33 балла), третьим — Макс Ферстаппен (25 баллов).