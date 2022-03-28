Мадрид, , 00:09 — REGNUM Как сообщает испанское издание Marca, воспитанник «Реала» Мигель Гутьеррес и защитник «Райо Вальекано» Фран Гарсия заменят Марсело в составе «сливочных».

Марсело (сс) copa2014.gov.br

Также сообщается, что трансфер 22-летнего Франа Гарсии обойдется «Реалу» в 5 миллионов евро. Трансферная стоимость атакующего защитника, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 5 миллионов евро.

В текущем сезоне место в стартовом составе «Реала» на левом фланге защиты занял футболист сборной Франции Ферлан Менди. На счету 33-летнего Марсело одна результативная передача в четырнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах.

Соглашение Марсело с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона бразилец покинет мадридский клуб на правах свободного агента.