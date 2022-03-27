Анкара, 28 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи, выступающий за московский ЦСКА на правах аренды, пропустил последнюю воскресную тренировку сборной Турции по футболу из-за повреждения. Об этом 27 марта сообщили на официальном сайте Турецкой Футбольной Федерации.

ФК ЦСКА

В текущем сезоне Юсуф Языджи, выступая за ЦСКА, принял участие в пяти матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Юсуф Языджи выступает за «Лилль» с 6 августа 2019 года после перехода из турецкого «Трабзонспора» за 17,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Языджи, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.