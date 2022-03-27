Тюмень, , 23:52 — REGNUM В Тюменской области выявлены факты реализации продуктов питания по ценам, превышающим среднерыночную стоимость. Об этом заявил прокурор региона Владислав Московских на рабочей встрече с предпринимателями, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сахар Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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С целью устранения выявленных нарушений и защиты прав граждан сотрудниками прокуратуры внесено четыре представления, к административной ответственности привлечено три лица, объявлено 25 предостережений о недопустимости нарушений требований законодательства о ценообразовании на продовольственные товары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хакасии выявлен картельный сговор оптовых поставщиков сахара.

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