Москва, 27 марта, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Агент 26-летнего российского центрального полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев рассказал, когда его клиент восстановится от повреждения и вернется в общую группу «железнодорожников».

Алексей Колчин ИА REGNUM Антон Миранчук

«У Антона все хорошо, он полностью оправится от повреждения. Полученная травма осталась позади. Сегодня «Локомотив» провел товарищеский матч с «Химками», Миранчук не принял участие в игре. Но уже на следующей неделе планируется его возвращение в общую группу для подготовки к матчам РПЛ», — цитирует Шпинева издание «Спорт-Экспресс».

В последний раз Антон Миранчук выходил на поле 15 августа в матче 4-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Зенитом» (1:1). В текущем сезоне на счету Миранчука одна голевая передача в четырех матчах чемпионата России по футболу.