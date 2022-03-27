Барселона, Испания, 27 марта, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри высказался о нападающем «сине-гранатовых» и сборной Франции Усмане Дембеле.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

«У нас очень хорошие отношения, он сумасшедший футболист, я был очень удивлен. Никогда не знаешь, рванет он влево или вправо, он бежит туда, куда сам захочет. Здорово, что он в нашкй команде», — цитирует Педри издание La Vanguardia.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в двенадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что главный тренер основного состава «сине-гранатовых» Хави заинтересован в том, чтобы Усман Дембеле остался в каталонском клубе на долгие годы, так как видит во французе незаменимого игрока основного составы.