Сейлем, США, 27 марта, 2022, 23:45 — ИА Регнум. В американском городе Сейлем (штат Орегон) в результате наезда автомобиля на лагерь бездомных погибли не менее четырех человек. Об этом 27 марта сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

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Отмечается, что инцидент произошел примерно в 02:00 по местному времени (12:00 мск) 27 марта.

Сотрудники полиции обнаружили брошенное подозреваемым транспортное средство недалеко от места происшествия. Сейчас его разыскивают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее не менее двух человек погибли в результате стрельбы в общественном транспорте в штате Флорида в США.

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