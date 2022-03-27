Богота, 27 марта, 2022, 23:44 — ИА Регнум. При взрыве возле полицейского участка в одном из районов Боготы пострадали 18 человек. Об этом 27 марта сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные местных властей.

(сс) CucombreLibre Богота. Колумбия

Ранее СМИ сообщали об одном погибшем и 12 пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в одном из районов на юге Боготы возле полицейского участка прогремел взрыв.

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