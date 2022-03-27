Рамалла , , 23:50 — REGNUM Глава Палестины Махмуд Аббас обвиняет международное сообщество в применении двойных стандартов и активном замалчивании преступлений Израиля против палестинцев. По информации информагентства WAFA, об этом лидер Палестины заявил 27 марта в Рамалле на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Палестина

По его мнению, произошедшие события в Европе продемонстрировали вопиющие двойные стандарты.

«Несмотря на преступления израильской оккупации, которые, по признанию правозащитных организаций равносильны этническим чисткам и расовой дискриминации, Израиль, действующий как государство выше закона, никогда не привлекался к ответу», — добавил он.

Аббас отметил, что односторонние действия еврейского государства подтолкнут палестинскую сторону к выполнению решений центрального совета Палестины о прекращении координации с Израилем в сфере безопасности. По мнению Аббаса, происходящее в Палестине не может быть допущено, и международное право не может быть разделено.

Палестинский лидер задается вопросом, как долго может продолжаться «господство израильских оккупационных властей над палестинским народом», унижение их достоинства и нарушение их законных прав без принятия мер и методов, ведущих к прекращению этой оккупации.

В ответ госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о решимости восстановить отношения Вашингтона с палестинской администрацией. В прошлом году стране была оказана гуманитарная помощь в размере $500 млн. По его словам, финансовая и экономическая поддержана предоставлялась как частному сектору и малому бизнесу, так и особо нуждающимся семьям в секторе Газа и на Западном берегу.

Подтвердив приверженность США урегулированию палестинской проблемы «на основе принципа двугосударственности, Блинкен признал, что «стороны сейчас очень различаются в своих позициях по этому вопросу».

"Мы продолжим нашу работу шаг за шагом, чтобы сблизить позиции сторон, и будем работать над тем, чтобы одна сторона не принимала мер, способствующих росту напряженности», — заверил он.

Как передавало ИА REGNUM, 27 и 28 марта в Израиле пройдет «исторический» саммит при участии госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел ОАЭ, Марокко и Бахрейна.

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