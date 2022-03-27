Москва, , 23:38 — REGNUM Руководство московского «Динамо» приняло решение приостановить все переговоры по контрактам всех игроков до лета 2022 года из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

Паршивлюк и Араторе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Согласно данным портала transfermarkt, текущий трансферный баланс московского клуба составляет — 5,54 миллиона евро. Летом 2022 года (30 июня) команду на правах свободного агент могут покинуть Роман Евгеньев, Сергей Паршивлюк и Заурбек Плиев.

После 22-х сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Динамо», одержав тринадцать побед, потерпев пять поражений и набрав 43 очка, занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата.