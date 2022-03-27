Брюгге, Бельгия, , 23:31 — REGNUM 21-летний воспитанник «Брюгге» и атакующий полузащитник сборной Бельгии по футболу Шарль Де Кетеларе может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, в услугах 21-летнего бельгийца заинтересованы лондонского «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Также на Шарля Де Кетеларе претендует римский «Лацио».

В текущем сезоне Шарль Де Кетеларе принял участие в 31-м туре бельгийской Про-Лиги 2021/22, в котором отметился тринадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Текущее соглашение полузащитника с «Брюгге» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 27 миллионов евро.