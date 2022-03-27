Саранск, , 23:27 — REGNUM 17-летняя российская фигуристка Анна Щербакова выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала, проходившем 27 марта в Саранске.

Анна Щербакова (сс) Luu

Победителем стала команда красных, набравшая 23 очка, в которую входила Анна Щербакова, Софья Самоделкина и Аделия Петросян. В команду синих входили Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Результаты:

1. Анна Щербакова (команда Щербаковой) — 176,12 балла

2. Камила Валиева (команда Кондратюка) — 173,88 балла

3. Елизавета Туктамышева (команда Кондратюка) — 166,23 балла

4. Софья Самоделкина (команда Щербаковой) — 145,31 балла

5. Аделия Петросян (команда Щербаковой) — 141,38 балла

6. Майя Хромых (команда Кондратюка) — 122,30 балла