Анкара, 27 марта 2022, 23:20 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе турецкого внешнеполитического ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что предстоящие в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной приведут к установлению мира.
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