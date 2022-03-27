Токио, , 23:16 — REGNUM 27 марта стриминговый сервис Netflix представит новый трейлер и постер ко втором сезона анимационного сериала Ghost in the Shell. Трейлер доступен на официальном YouTube-канале сервиса.

Призрак в доспехах Скриншот страницы «Variety» в twitter

Также сообщается, что премьера второго сезона состоится 23 мая текущего года. Первый сезон, насчитывающий двенадцать эпизодов, вышел в свет в апреле 2020 года.

Сюжет анимационного сериала рассказывает о последствиях мирового финансового кризиса, после которого появились новые формы киберугроз. С ними борется Девятый отдел службы общественной безопасности Японии, в котором работает майор Мотоко Кусанаги.