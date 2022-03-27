Москва, 27 марта, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Индия стремится сохранить отношения как с Россией, так и с Западом на фоне обострения украинского кризиса. Об этом написала обозреватель французской La Croix Ванесса Дуньяк, сообщает 27 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

По её мнению, Индия оказалась в непростом положении, и теперь из-за напряжения между Москвой и Вашингтоном будет опираться на исторический опыт, прагматизм и стратегию неприсоединения.

С одной стороны, Индия не может отказаться от связей с обеими сверхдержавами, поскольку они поддерживают баланс сил между региональными игроками в Азии.

С другой стороны, национальная безопасность Индии во многом зависит от России, которой принадлежит около 50% импорта вооружений страны, в состав которого входят самолеты, ПВО С-400 и комплектующие к этим системам.

Существенные изменения, считает Дуньяк, могут произойти в организации международной торговли.

Столкнувшись с западными санкциями, Россия и Индия могут перейти на рубли и рупии, чтобы поддержать товарооборот и снизить значение доллара в торговых операциях. При этом Индия заинтересована в покупке больших объёмов российских энергоносителей по приемлемой цене, полагает Дуньяк.