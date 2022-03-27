Донецк, , 23:07 — REGNUM При обстрелах вооруженными силами Украины (ВСУ) освобожденных территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали 34 мирных жителя. Об этом 27 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 34 мирных жителей, в том числе трех детей в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины освобожденных раннее территорий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики обстреляли Новобахмутовку, Володарское и Мариуполь.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли Горловку в ДНР.