Анкара, 27 марта, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Анкара рассчитывает, что предстоящие в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной приведут к установлению мира. Об этом 27 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы осознаем ответственность и доверие, которое возложено на Турцию обеими сторонами. Мы надеемся, что встречи приведут к прочному прекращению огня и установлению мира», — написал он в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта помощник российского лидера Владимир Мединский заявил, что новый раунд переговоров России с Украиной пройдет очно 29−30 марта.

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