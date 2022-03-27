Лос-Анджелес, США, , 23:05 — REGNUM Режиссер «Морбиуса» Даниэль Эспиноса подтвердил информацию, что Человек-паук и Веном находится в одной киновселенной. Об этом режиссер сообщил в интервью изданию CinemaBlend.

Морбиус Скриншот с YouTube

«В конце второго «Венома» и в «Человеке-пауке: Нет пути домой» становится ясно, что герои могут переходить между вселенными. События «Нет пути домой» привели к переносу Венома, Стервятника», — заявил Эспиноса.

Мировая кинопремьера «Морбиуса» запланирована на 30 марта 2022 года. Главные роли в киноленте исполнили Джаред Лето («Артефакт», «Реквием по месте»), Майкл Китон («Моя жизнь», «Берндмен», «Бэтмен»), Адриа Архона («Настоящий детектив»), Джарел Заррис («Шерлок Холмс: Игра теней», «Дым», «Террор»), Мэтт Смит («День Доктора», «Доктор Кто») и Тайриз Гибсон («Форсаж», «Транформеры»).