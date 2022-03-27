Варшава, 27 марта, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Украина желает, чтобы Польша была в числе гарантов мирного соглашения с Россией, заявил 27 марта глава бюро нацбезопасности республики Павел Солох.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Это один из вариантов, который появляется на случай такой ситуации, что дойдет до каких-то мирных договоренностей. Мы все этого ждем… И здесь украинская сторона выражает заинтересованность тем, чтобы поляки были в числе стран, гарантирующих безопасность Украины», — сказал он в эфире телеканала Polsat.

По его словам, пока такой формулы еще нет в фактическом виде, «но это сигнал со стороны Украины, касающийся также того, как она ценит роль Польши в этом конфликте».

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Как передавало ИА REGNUM, 27 марта помощник российского лидера Владимир Мединский заявил, что новый раунд переговоров России с Украиной пройдет очно 29−30 марта.

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