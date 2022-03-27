Баку, 27 марта, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Политик Аяз Муталибов, который ранее занимал пост президента Азербайджана, скончался в возрасте 84 лет. Об этом 27 марта сообщил Report председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде.

Траур

По его словам, причина смерти Муталибова — продолжительная болезнь.

Напомним, Аяз Муталибов родился 12 мая 1938 года в городе Баку в семье врачей. Он был первым президентом Азербайджана (1991−1992).