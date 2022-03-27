Гданьск, Польша, , 22:55 — REGNUM В порт польского Гданьска прибыл эскадренный миноносец военно-морских сил (ВМС) США. Об этом 27 марта сообщает телеканал TVN.

Эсминец USS Carney

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По последним данным, американский эсминец USS Forrest Sherman, имевший среди прочего ракетные установки и орудия различного калибра, пришвартовался в порту Гданьска.

Целью визита, по словам командира эсминца Метта Заблика, является желание обозначить американское присутствие в Балтийском море и заверить союзников из НАТО в возможности быстрой реакции на любую потенциальную агрессию в регионе, а также познакомиться с культурой и историей Польши.

Экипаж эсминца планирует остаться в европейской стране до конца марта.

ИА REGNUM напоминает, 26 февраля через Тайваньский пролив, который разделяет материковый Китай с островом Тайвань, прошел эсминец ВМС США.

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