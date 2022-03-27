Тюмень, , 22:46 — REGNUM В Тюмени пройдет благотворительная ярмарка в помощь людям с аутизмом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Игрушки для ярмарки Пресс-служба губернатора Тюменской области

Ярмарка состоится 2 апреля в мультицентре «Контора пароходства». Приглашаются все желающие и те, кто хочет поддержать развитие уникального для Тюмени проекта — социальных производственно-интеграционных мастерских.

Для родителей детей-аутистов организаторы мероприятия проведут консультации по основным направлениям своей работы. Дети в это время будут заниматься с профессиональными педагогами.

На ярмарке можно будет приобрести выпечку, микрозелень, мыло ручной работы, футболки и открытки с рисунками «особых» художников. Кроме того, можно будет сделать заказ на полуфабрикаты — пельмени, вареники и блины с разной начинкой, голубцы и фрикадельки.