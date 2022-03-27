Москва, 27 марта, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными территорий ДНР и ЛНР, сообщает 27 марта Telegram-канал ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Главным следственным управлением СК России возбуждено четыре уголовных дела по статье 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) в связи с новыми эпизодами преступлений украинских военных», — сообщает ведомство.

По данным СК, 25−27 марта ВСУ и другие украинские формирования произвели «массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения» объектов гражданской инфраструктуры в ДНР и ЛНР.

В сообщении указывается, что Следственным комитетом продолжается работа по установлению «всех причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса лиц и привлечению их к установленной законом ответственности».

В частности, результате в Мариуполе семь человек погибли, еще 14 ранены. В Волновахе, Кировском, Петровском, Куйбышевском, Новоазовском, Ленинском районах Донецка и в пгт Старомихайловка один человек погиб, шестеро ранены и повреждены 46 жилых домов.

В Докучаевске снаряды поразили три жилых дома и тепловоз на станции Оленовка ГУП ДНР «ДЖД». В Макеевке разрушены жилой дом и здание ГОАО «Шахта Щегловская Глубокая». В Горловке повреждены здания филиала №1 «Горловский мясокомбинат ООО «Профгарант», в поселке Комарово — линии электропередачи. В результате обстрела посёлка городского типа Александровка Марьинского района повреждены четыре дома.

В ЛНР в результате разрыва снарядов в городе Ровеньки ранен местный житель, повреждены три жилых дома, а в Первомайске повреждены 22 жилых дома, а также здания детско-юношеской спортивной школы, детской школы искусств, центра занятости, пенсионного фонда, мемориальный комплекс «Памяти погибших жертв Донбасса», опора линии электропередач и газопровод.

Наконец, в городе Ирмино, посёлке городского типа Донецкий и в поселке Калиново Попаснянского района было повреждено по одному жилому дому.