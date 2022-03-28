28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова зампредседателя Совбеза России о том, что бегущие из России компании просят правительство не национализировать их.

Тимур Кондратьев, , 00:00 — REGNUM Заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что зарубежные компании, приостановившие работу в России, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Что это за метания между двух огней? Показательный уход в агонии должен нести свои последствия. Компаниям нужно было думать и выбирать, что для них ценнее — поддержать мировую пропаганду против России или сохранить свои доходы. Оставьте рынок нашим производителям. Дальнейшая судьба европейских компаний — это не забота российского рынка», — указывает Адам Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные жалобы выглядят жалко, потому что на самом деле все эти компании самостоятельно приняли решение принять участие в антироссийских санкциях, а одумались, только узнав, что их активы могут быть национализированы.

«Мы вас сейчас немножко накажем, но потом вернёмся и снова начнём на вас зарабатывать? Так, что ли? Нет уж, давай, до свидания. За враждебные действия должна быть расплата! Большинство этих компаний ушло исключительно из-за давления своих западных псевдодемократий, хотя в некоторых компаниях были и идейные русофобы. И это совершенно очевидно. Прогнулись и сами отказались от своих доходов», — считает Артём Л.

Закрытая сеть кофеен Starbucks Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что либо компании уходят и они будут национализированы, либо они замораживают свою деятельность, но при этом сохраняют свои обязательства перед сотрудниками и арендодателями.

«Только не надо поддаваться. Пусть оплачивают все расходы, сохраняют заработную плату всем сотрудникам, платят аренду, коммуналку и отчисления в социальный фонд», — просит Юлия Т.

Часть людей полагает, что нельзя внимать этим слезам, а следует принимать холодные и стратегические решения.

«Назад дороги нет! Уходя — уходи! Пора характер свой показать нашей России! Хватит быть добренькими», — пишет Марианна А.

«Национализировать, и точка! Зажрались уже, юлят и на двух стульях усидеть пытаются. Нельзя им этого позволять. Национализировать!» — написал Владимир Л.

Закрытый Макдональдс Дарья Драй © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что национализация может происходить очень быстро. Настолько быстро, что не то что клиенты тех или иных национализированных предприятий ничего не заметят, даже для сотрудников изменения окажутся неочевидными.

«Если ушли, то пора национализировать. Если захотят, потом ещё откроют. Надо срочно национализировать все эти рестораны, перевернуть букву у логотипа и открыть под новым брендом», — требует Алексей С.

Нашлись и те, кто уверены, что только холодные и циничные решения в интересах российского государства — выход из столь непростой ситуации, в которой оказалась наша страна.

«Национализация — это не тупая месть за санкции. Это прагматизм. Кушать, мыться, одеваться, лечиться и прочее мы хотим сейчас, а не когда-то потом… в далёком будущем. Свалил с рынка — сегмент должен быть национализирован (если есть возможность), чтобы наши граждане могли и дальше пользоваться услугой или товаром», — указывает Наталья А.

Напомним, 26 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости о том, что зарубежные компании, приостановившие работу в России, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться.