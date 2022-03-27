Лидс, Великобритания, 27 марта, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» сможет выкупить 25-летнего нападающего сборной Бразилии Рафинью за 25 миллионов евро, если «Лидс Юнайтед» по итогам текущего сезона вылетит из Английской Премьер-лиги. Об этом 27 марта сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter-аккаунте.

«Барселона»

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с 25-летним Рафиньей пятилетний контракта. Также футболист будет отклонять все предложения других клубов.

В текущем сезоне на счету Рафиньи девять забитых мячей и три результативные передачи в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22. В составе сборной Бразилии нападающий набрал 5 (3+2) очков по системе гол+пас в семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

На данный момент «Лидс Юнайтед» с семью победами, пятнадцатью поражениями и 29-ю набранными очками занимает шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. От «зоны вылета» «Лидс Юнайтед» отделяет семь очков.