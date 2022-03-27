Москва, , 22:20 — REGNUM Личная встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска может состояться в течение 2022 года года. Об этом заявил 27 марта глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Папа Франциск и патриарх всея Руси Кирилл Avvenire.it

«Встреча, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча», — заявил митрополит Иларион.

Ранее, 9 марта, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о трудностях в подготовки встречи. По его словам, вопрос «осложняется ситуацией на Украине».

Первая встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска прошла в 2016 году в Гаване.