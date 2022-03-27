Москва, 27 марта, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Личная встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска может состояться в течение 2022 года года. Об этом заявил 27 марта глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Avvenire.it Папа Франциск и патриарх всея Руси Кирилл

«Встреча, как я надеюсь, произойдет в течение этого года. Это будет личная встреча», — заявил митрополит Иларион.

Ранее, 9 марта, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о трудностях в подготовки встречи. По его словам, вопрос «осложняется ситуацией на Украине».

Первая встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска прошла в 2016 году в Гаване.