Лондон, , 22:31 — REGNUM Шоком для Запада может стать перенаправление в Азию нефтегазового экспорта России. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно публикации, переориентация экспорта российской нефти, газа и угля с США и ЕС на азиатских импортеров обернулась бы крупным экономическим шоком. По мнению автора статьи, рост цен на энергоносители будет способствовать притоку инвестиций в нефтегазовую отрасль. Также это чревато существенным замедлением процесса перехода на возобновляемую энергию. Последствия западных санкций и спецоперации России на Украине отразятся на мировых поставках минерального сырья. Серьезные последствия, как утверждает The Guardian, будут иметь страны Африки, получающие из России и с Украины более трети от общих объемов импорта пшеницы.

Растущая взаимозависимость между государствами и глобализация мировой экономики привели к тому, что создано множество «ловушек, в которые страны ловят друг друга». Владельцы крупных золотовалютных резервов (Китай и Индия) повышенное внимание уделяют ситуации с арестом резервов Центрального банка РФ, США используют в политических целях доминирование доллара в мировой экономике и международную систему межбанковских платежей SWIFT.

Как пишет газета, США способны причинить ущерб своим противникам, но зачастую не могут определиться с целями, которые преследуют. По ядерной программе Ирана Вашингтон колебался между режимом и желанием изменить поведение страны. В случае с Россией продолжительная спецоперация на Украине только на руку США.

По мнению автора, Россия понесет существенные убытки от западных санкций, будет сложнее импортировать многие технологические компоненты. При этом РФ не изолирована полностью. Некоторые страны будут закрывать глаза на действующие в отношении России ограничения и воздерживаться от введения санкций.

Запад сильно поднял ставки в экономическом противостоянии с Россией. Если стороны начнут осуществлять масштабные кибератаки друг против друга, это может войти «в намного более опасную фазу», пришли к выводу в The Guardian.

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