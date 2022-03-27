Турин, Италия, , 22:16 — REGNUM Руководство туринского «Ювентуса», как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, рассматривает 24-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэля Жезуса в качестве замены Пауло Дибале, который покинет «старую синьору» летом 2022 года на правах свободного агента.

Габриэл Жезус Football.ua

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов отпустить Жезуса в ближайшее летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере 75 миллионов евро. Вырученные средства «горожане» планируют направить на подписание Эрлинга Холанда.

В текущем сезоне Габриэл Жезус принял участие в 29-ти матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячам и девятью результативными передачами.

«Манчестер Сити» подписал Габриэля Жезуса 1 января 2017 года, выкупив его контракт у «Палмейраса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, согласно данным портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.