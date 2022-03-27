Париж, , 22:12 — REGNUM Руководство «Пари Сен-Жермен» не может продлить контракт с 27-летним центральным защитником сборной Бразилии Маркиньосом. Как сообщает издание Mundo Deportivo, переговоры зашли в тупик.

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Текущее соглашение Маркиньоса с парижским клубом рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24. Портал transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 75 миллионов евро. «Пари Сен-Жермен» выкупил Маркиньоса у «Ромы» 19 июля 2013 года за 31,4 миллиона евро.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 24-х матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Сент-Этьена» и «Лилля». Также защитник получил три желтые карточки.