Тюмень, 27 марта, 2022, 22:08 — ИА Регнум. В Тюменской области дума Викуловского района выбрала главой муниципального образования Андрея Лотова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Андрей Лотов

В марте 2022 года истёк срок полномочий главы Викуловского района. В связи с этим обстоятельством были назначены выборы. Конкурсной комиссией в районную думу были представлены два кандидата. Депутаты большинством голосов приняли решение об избрании главой муниципалитета Андрея Лотова.

Андрей Лотов родился 8 июня 1971 года в селе Каргалы Викуловского муниципального района. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Преподаватель физики». Трудовую деятельность Андрей Лотов начал в 1993 году учителем физики в Каргалинской средней школе. Затем работал в школах района. С 2009 года по настоящее время был директором Викуловской средней школы №1.