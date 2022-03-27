Лондон, , 22:08 — REGNUM 24-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Арсенала» и сборной Шотландии по футболу Киран Тирни ближайшим летом может пополнить состав мадридского «Реала». Об этом 27 марта сообщило издание The Sunday Post.

Игроки Зенита Эмилиано Ригони и Селтика Киран Тирни (слева направо) в матче 116 финала Лиги Европы УЕФА между командами Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и Селтик (Глазго, Шотландия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «канониры» готовы отпустить Тирни в «Реал», если поступит предложение в размере 60 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает шотландского футболиста в 32 миллиона евро.

Тирни выступает за «Арсенал» с 8 августа 2019 года после перехода из «Селтика» за 27 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Киран Тирни принял участие в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.