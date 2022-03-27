Баку, 27 марта, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Военные Вооруженных сил Азербайджана продолжают оставаться на позициях в селе Фурух и ближайших высотах в Нагорном Карабахе. Об этом 27 марта заявили в пресс-службе минобороны Азербайджана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Азербайджан

«Информация о том, что азербайджанские военные отошли с этих позиций, не соответствует действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную обстановку», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны после переговоров Азербайджан отвел свои подразделения из района населенного пункта Фурух в Нагорном Карабахе.

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