Пущино, Московская область, , 21:59 — REGNUM В Подмосковье возбудили дело по статье о вандализме после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов. ЧП произошло 25 марта на территории парка Победы в Пущино. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России по региону.

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«Поступила информация о том, что неизвестный… залил краской памятник, установленный Всероссийской общественной организации Ветеранов «Боевое Братство», — говорится в сообщении. — По данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса России (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества)».

В то же время отделом дознания МУ МВД России «Серпуховское» возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса России (вандализм).

Отмечается, что мужчина, подозреваемый в совершении преступления, признал вину.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что подозреваемого в осквернении памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в Пущино (Московская область) задержали.