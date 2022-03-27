Неаполь, Италия, , 21:53 — REGNUM 30-летний центральный защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали готов продлить контракт с неаполитанским клубом несмотря на интерес со стороны ряда европейских топ-клубов. Об этом 27 марта сообщило издание Tutto Napoli.

Калиду Кулибали Www.sscnapoli.it

Текущее соглашение Кулибали с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Калиду Кулибали выступает за «Наполи» с 1 июля 2014 года после перехода из бельгийского «Генка» за 7,75 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Сенегала, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Калиду Кулибали принял участие в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей, а также получил четыре желтые и одну красную карточки.