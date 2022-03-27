Париж, , 21:43 — REGNUM На аукционе в Монпелье (Франция) за 4,2 млн евро продали уникальную африканскую ритуальную маску, несмотря на протесты общественных организаций Габона. Об этом сообщила 27 марта южноафриканская радиостанция SABC.

Африка (сс) WikiImages

Деревянная маска, о которой идёт речь, была сделана 150 лет назад и использовалась в таинствах народа фанг, который проживает в северный районах Габона.

Общественные организации страны потребовали не проводить торги и вернуть маску в рамках реституции национальных сокровищ. По словам активистов, маска была украдена колониальными французскими властями и незаконно вывезена из Габона.

Это, однако, не помешало продать маску 26 марта организаторам аукциона, которые настаивают, что получили предмет на законных основаниях.

Однако организаторы аукциона официальное объявили, что маска была ими получена законным путем и продали ее в минувшую субботу. Представители общественных организаций Габона заявили, что продолжат усилия по возвращению маски через суд.