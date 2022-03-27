Богота, 27 марта 2022, 21:41 — REGNUM В одном из районов на юге Боготы возле полицейского участка прогремел взрыв. Об этом сообщают местные газеты. Чуть позднее появилась информация от омбудсмена по правам человека столицы Колумбии.
В результате инцидента пострадали 12 человек, погиб один ребенок.
«Мы сожалеем о смерти 12-летнего мальчика в больнице и выражаем нашу солидарность с его родителями и близкими. По предварительным данным, в настоящий момент насчитывается семь взрослых и пять несовершеннолетних раненых», — говорится в официальном сообщении омбудсмена.
Взрывной волной повреждены более 60 домов. Местные власти квалифицируют происшествие как террористический акт. За информацию о местонахождении виновных в нападении объявлена награда в 300 млн колумбийских песо (около $80 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, с 6 февраля в районах вдоль колумбийско-венесуэльской границы произошли ожесточенные столкновения между венесуэльской армией и колумбийскими вооруженными группировками.
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