Богота, , 21:41 — REGNUM В одном из районов на юге Боготы возле полицейского участка прогремел взрыв. Об этом сообщают местные газеты. Чуть позднее появилась информация от омбудсмена по правам человека столицы Колумбии.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В результате инцидента пострадали 12 человек, погиб один ребенок.

«Мы сожалеем о смерти 12-летнего мальчика в больнице и выражаем нашу солидарность с его родителями и близкими. По предварительным данным, в настоящий момент насчитывается семь взрослых и пять несовершеннолетних раненых», — говорится в официальном сообщении омбудсмена.

Взрывной волной повреждены более 60 домов. Местные власти квалифицируют происшествие как террористический акт. За информацию о местонахождении виновных в нападении объявлена награда в 300 млн колумбийских песо (около $80 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 февраля в районах вдоль колумбийско-венесуэльской границы произошли ожесточенные столкновения между венесуэльской армией и колумбийскими вооруженными группировками.

Читайте также: Взрыв прогремел на границе Венесуэлы и Колумбии, есть жертвы