Богота, 27 марта, 2022, 21:41 — ИА Регнум. В одном из районов на юге Боготы возле полицейского участка прогремел взрыв. Об этом сообщают местные газеты. Чуть позднее появилась информация от омбудсмена по правам человека столицы Колумбии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

В результате инцидента пострадали 12 человек, погиб один ребенок.

«Мы сожалеем о смерти 12-летнего мальчика в больнице и выражаем нашу солидарность с его родителями и близкими. По предварительным данным, в настоящий момент насчитывается семь взрослых и пять несовершеннолетних раненых», — говорится в официальном сообщении омбудсмена.

Взрывной волной повреждены более 60 домов. Местные власти квалифицируют происшествие как террористический акт. За информацию о местонахождении виновных в нападении объявлена награда в 300 млн колумбийских песо (около $80 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 февраля в районах вдоль колумбийско-венесуэльской границы произошли ожесточенные столкновения между венесуэльской армией и колумбийскими вооруженными группировками.

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