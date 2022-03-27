Москва, 27 марта, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Андреа Д’Амико, агент главного тренера московского «Спартака» Паоло Ванови, отреагировал на возможную отставку итальянского специалиста в случае поражения «красно-белых» от ЦСКА в ближайшем матче Кубка России.

Spartak.com Момент матча «Спартак» — «Зенит»

«Эта информация неверна. Почему появляются все эти фейковые новости?», — цитирует Андреа Д’Амико издание «Чемпионат».

Под руководство Ваноли «Спартак» потерпел два поражения в пяти официальных матчах от ЦСКА (0:2) и «Краснодара» (1:2). Две победы «красно-белые» одержали над «Кубанью» и «Динамо».

На данный момент «Спартак» с семью победами, девятью поражениями и 27-ю набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.