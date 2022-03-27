София, 27 марта, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Требований по оплате поставок российского газа в рублях в Болгарию пока не поступало. Об этом 27 марта сообщил глава минэнерго Болгарии Александар Николов в интервью каналу BTV.

Eurocom.bg Болгария и Евросоюз

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

"Подобного требования официально не поступало ни в компанию «Булгаргаз», ни в «Булгартрансгаз», ни в министерство энергетики, ни в Болгарский энергетический холдинг», — заявил Николов.

По его словам, партнёры Болгарии ищут варианты решения оплаты газа в рублях, если такая необходимость в итоге возникнет.

«Но это не означает, что наша страна будет платить в российской валюте за голубое топливо», — уточнил он.

По его словам, хотя сейчас уже обсуждаются вопросы о поставках сжиженного газа с компаниями из Египта, Ливии и США, надёжных решений на случай резкого прекращения поставок пока нет — в противном случае «Европа давно бы прекратила для себя поставки российского газа».

В любом случае, если поставки газа из России прекратятся, Болгария попытается «контролировать поставки, которые происходят по другим соглашениям, потом будем увеличивать поставки сжиженного газа, чтобы обеспечить ключевые компании».

«Благодаря тому, что отопительный сезон заканчивается, зависимость Болгарии от природного газа существенно уменьшится», — добавил министр.