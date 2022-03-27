Рим, , 21:27 — REGNUM 27-летний опорный полузащитник «Лацио» и сборной Сербии по футболу Сергей Милинкович-Савич покинет римский клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 27 марта сообщило издание Il Messaggero.

Сергей Милинкович-Савич Soccer.ru

Также сообщается, что «Лацио» готов отпустить Милинковича-Савича, если поступит предложение в размере 80 миллионов евро. Среди потенциальных покупателей называются «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне сербский полузащитник принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 6 августа 2015 года после перехода из «Генка» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.