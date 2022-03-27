Горловка, ДНР, , 21:25 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Горловка, — говорится в сообщении. — Выпущено три мины калибром 120 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в ДНР.