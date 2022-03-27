Брюссель, , 21:25 — REGNUM Бельгия дополнительно направит шесть грузовиков с гумпомощью на Украину, заявила 27 марта глава МИД страны Софи Вильмес.

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«Правительство Бельгии уже направило на Украину 30 грузовиков с медикаментами. Шесть грузовиков готовятся к отправке», — написала она в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения 645 гуманитарных акций Россия доставила в ДНР, ЛНР и различные области Украины 5 298 тонн гуманитарных грузов.

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