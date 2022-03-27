Москва, , 21:24 — REGNUM в Москве задержан 48-летний боец ММА Максим Новоселов по подозрению в изнасиловании 18-летней студентки одного из столичных медицинских университетов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Насилие

По словам пострадавшей, инцидент произошёл в подмосковном ночном клубе, где она отдыхала с подругой. Там она познакомилась с компанией мужчин, среди который был и подозреваемый.

Спустя некоторое время компания уехала в другое заведение, где, по словам пострадавшей, спортсмен начал к ней приставать. Студентка решила уехать домой на такси, но боец с приятелями предложил подвезти подруг на своем автомобиле.

Как утверждает девушка, до дома их так и не довезли — Новоселов припарковал машину в укромном месте и надругался над ней.

После произошедшего подруга пострадавшей в полицию. Автомобиль Новоселова остановили сотрудники ДПС. Всех участников конфликта доставили в отдел полиции.

Сам спортсмен все обвинения отрицает. Более того, мужчина заявил, что вообще не заметил девушек в своей машине и якобы даже не знал, что они едут вместе с ним и его друзьями.