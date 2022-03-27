Анкара, , 21:15 — REGNUM Переговоры Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, заявил 27 марта министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

Турция, США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Переговоры между делегациями прошли очень позитивно и конструктивно. Члены делегации, американцы, сказали, что наша работа и требования здесь разумны, логичны и они их поддерживают», — сказал он в эфире телеканала CNN Turk.

Вместе с тем он добавил, что процесс имеет «конгрессовое измерение, после того, как они сделают свою работу, они заявили, что перенесут ее на конгресс, мы следим за этим процессом».

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заблокировал получение Турцией новых истребителей F-35 из-за закупки российских комплексов ПВО, при этом США не возвращают полученные от Анкары деньги.