В Турции рассказали о переговорах с США по истребителям F-16
Анкара, 27 марта, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Переговоры Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, заявил 27 марта министр национальной обороны республики Хулуси Акар.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Турция, США
«Переговоры между делегациями прошли очень позитивно и конструктивно. Члены делегации, американцы, сказали, что наша работа и требования здесь разумны, логичны и они их поддерживают», — сказал он в эфире телеканала CNN Turk.
Вместе с тем он добавил, что процесс имеет «конгрессовое измерение, после того как они сделают свою работу, они заявили, что перенесут ее в Конгресс, мы следим за этим процессом».
Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заблокировал получение Турцией новых истребителей F-35 из-за закупки российских комплексов ПВО, при этом США не возвращают полученные от Анкары деньги.