Анкара, 27 марта, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Переговоры Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, заявил 27 марта министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция, США

«Переговоры между делегациями прошли очень позитивно и конструктивно. Члены делегации, американцы, сказали, что наша работа и требования здесь разумны, логичны и они их поддерживают», — сказал он в эфире телеканала CNN Turk.

Вместе с тем он добавил, что процесс имеет «конгрессовое измерение, после того как они сделают свою работу, они заявили, что перенесут ее в Конгресс, мы следим за этим процессом».

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заблокировал получение Турцией новых истребителей F-35 из-за закупки российских комплексов ПВО, при этом США не возвращают полученные от Анкары деньги.