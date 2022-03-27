Лестер, Великобритания, 27 марта, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Sun, лондонский «Арсенал» опередил «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 24-летнего центрального полузащитника «Лестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманса, который ближайшим летом намерен сменить клубную прописку.

Кирилл Венедиктов Юри Тилеманс

В текущем сезоне Юри Тилеманс принял участие в тридцати матчах за «Лестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами, из которых три — с пенальти, и двумя результативными передачами.

«Лестер» выкупил Юри Тилеманса у «Монако» 8 июля 2019 года за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость воспитанника бельгийского «Андерлехта», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.