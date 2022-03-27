Салехард, 27 марта 2022, 21:14 — REGNUM В Салехард специально на День оленевода приехала семья из Сербии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Алексей Титовский.

Собачья упряжка. Ямал
Собачья упряжка. Ямал
Пресс-служба горадминистрации Салехарда

«Родители взяли с собой двух деток, чтобы показать им наш национальный колорит и ямальскую тундру. Особые эмоции ребята испытали от катаний на собачьих упряжках», — отметил глава столицы Ямала.

День оленевода, который масштабно праздновался в Салехарде 26 и 27 марта, и уже рассматривается с туристической точки зрения. Посетившие масштабный праздник гости из Тюменской области предложили на следующий год наладить чартерный авиарейс на два праздничных дня.

На параде ездовых собак. День оленевода. Ямал
На параде ездовых собак. День оленевода. Ямал
Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде на Дне оленевода ямальцы в этом году поставили рекорд России по жарке рыбы ряпушки.

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