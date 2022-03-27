Салехард, 27 марта 2022, 21:14 — REGNUM В Салехард специально на День оленевода приехала семья из Сербии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Алексей Титовский.
«Родители взяли с собой двух деток, чтобы показать им наш национальный колорит и ямальскую тундру. Особые эмоции ребята испытали от катаний на собачьих упряжках», — отметил глава столицы Ямала.
День оленевода, который масштабно праздновался в Салехарде 26 и 27 марта, и уже рассматривается с туристической точки зрения. Посетившие масштабный праздник гости из Тюменской области предложили на следующий год наладить чартерный авиарейс на два праздничных дня.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде на Дне оленевода ямальцы в этом году поставили рекорд России по жарке рыбы ряпушки.
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